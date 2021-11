Bayerisches Kabinett berät über strengere Corona-Regeln

Das Wetter in Bayern: überwiegend trüb, 5 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vielerorts stark bewölkt bis trüb. Nur in der Nähe der Alpen auch sonnig, maximal 5 bis 10 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 4 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es meist bewölkt, einzig an den Alpen sonnig, insbesondere am Wochenende. Höchstwerte 4 bis 11 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2021 13:00 Uhr