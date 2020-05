Bayerisches Kabinett berät über Perspektiven für Kulturschaffende

Nachrichtenarchiv - 26.05.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Kabinett berät derzeit über den weiteren Kurs in der Corona-Krise. Unter anderem geht es um Perspektiven für Kulturschaffende. Außerdem entscheidet Ministerpräsident Söder mit seinen Ministern, ob Mitarbeiter in Sozialberufen, also zum Beispiel in Altenheimen und Kitas, regelmäßig auf Corona getestet werden sollen. Söder hatte zuvor die Pläne seines thüringischen Kollegen Ramelow kritisiert: Dieser will die landesweiten Beschränkungen aufheben und - je nach Infektionslage - durch lokale Auflagen ersetzen. Eine Mehrheit im Erfurter Kabinett heute ist aber fraglich. Kritik äußerte auch Ramelows Parteikollege, Linken-Chef Riexinger. Er sagte dem BR, dass die Gesundheit der Menschen immer im Vordergrund stehen müsse und dass man Pandemien nicht auf regionaler Ebene bekämpfen könne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2020 11:00 Uhr