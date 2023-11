München: Am Vormittag wird das neue bayerische Kabinett zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen. Gut fünf Wochen nach der Landtagswahl soll das Thema Migration im Mittelpunkt stehen. Ministerpräsident Söder kündigte Beratungen über verpflichtende Sprachtests für Schulkinder sowie über eine Bezahlkarte für Asylbewerber an. Diese will Bayern zusammen mit anderen Bundesländern einführen. Für vier Regierungsmitglieder ist es die erste Kabinettssitzung überhaupt. Für die CSU sind Europaminister Beißwenger und Finanzstaatssekretär Schöffel zum ersten Mal dabei, neu bei den Freien Wählern sind Digitalminister Mehring und Wirtschaftsstaatssekretär Gotthardt.

