Bayerisches Kabinett berät über Luftfilter

Staatssekretär Mayer rechtfertigt Lockerung von Reisebeschränkungen

Berlin: Die Bundesregierung hat die Reisebeschränkungen für mehrere Länder wieder gelockert. Von morgen an gelten Portugal, Großbritannien, Russland, Indien und Nepal nicht mehr als Virusvariantengebiet. Innenstaatssekretär Mayer sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, dass sich die Delta-Variante in Deutschland so stark ausgebreitet habe, liege nicht an Reisenden aus dem Ausland. Ein Einreisestopp für bestimmte Personengruppen sei aber ein sehr großer Eingriff in die Persönlichkeitssphäre. Er lasse sich daher nicht mehr rechtfertigen. Die fünf Länder gelten künftig als Hochrisikogebiet und fallen damit nur noch in die zweithöchste Kategorie. Das bedeutet zum Beispiel, dass vollständig Geimpfte und Genesene nach der Einreise aus diesen Ländern nicht mehr in Quarantäne müssen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2021 08:00 Uhr