Bayerisches Kabinett berät über Lockerungen in Sport und Kultur

München: Das bayerische Kabinett berät seit dem Vormittag über Lockerungen für Sport- und Kulturveranstaltungen im Freistaat. Ministerpräsident Söder hat vor den Beratungen bereits angekündigt, in beiden Bereichen mehr Zuschauer zulassen zu wollen - jeweils unter 2G-plus-Bedingungen und mit Maskenpflicht. In Theatern, Kinos und bei anderen kulturellen Veranstaltungen sollen statt 25 voraussichtlich wieder 50 Prozent Zuschauer-Auslastung erlaubt werden. Im Sport sind Hoffnungen auf ein Ende der Geisterspiele in Profi-Ligen groß. Allerdings hat der CSU-Chef dazu noch keine Zuschauerzahlen genannt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.01.2022 11:15 Uhr