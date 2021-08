Bayerisches Kabinett berät über künftigen Corona-Kurs

Augsburg und Passau verschärfen Corona-Regeln

Augsburg: In der Stadt gelten ab heute neue Corona-Regelungen, nachdem drei Tage in Folge die 7-Tage-Inzidenz die Marke von 100 überschritten hat. Laut Stadt Augsburg dürfen Einrichtungen der Kindertagesbetreuung nur öffnen, wenn die Betreuung in festen Gruppen erfolgt. Der Gesang in Gottesdiensten ist untersagt. Auch im Landkreis Dillingen und in Passau wird es zu den genannten Änderungen kommen, dort ab morgen. Dabei gibt es in Passau eine Sonderregel für Ungeimpfte: Laut einer offiziellen Mitteilung, müssen sich Menschen, die in Passau wohnen oder arbeiten und von einer Auslandsreise zurückkommen, grundsätzlich in häusliche Quarantäne begeben. Ausgenommen sind Geimpfte und Genesene.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2021 08:00 Uhr