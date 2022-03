Bayerisches Kabinett berät über Hilfen für die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 02.03.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Vor Kurzem ist das bayerische Kabinett außerplanmäßig zu Beratungen zusammengekommen. In deren Zentrum steht der Ukraine-Krieg. Dabei dürfte es sowohl um Unterstützung für das Land und dessen EU-Nachbarstaaten gehen, als auch um Vorbereitungen auf die Flüchtlinge, die Bayern erwartet. Des Weiteren will der Ministerrat Öffnungs-Entscheidungen der letzten Bund-Länder-Runde umsetzen und die Corona-Verordnung entsprechend anpassen: So sollen ab Freitag Discos und Clubs wieder öffnen dürfen, wohl unter 2G-plus-Bedingungen. Auch die Regeln für die Gastronomie sollen gelockert werden, hier soll künftig 3G gelten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2022 10:00 Uhr