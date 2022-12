Bayerisches Kabinett berät über Ende der Maskenpflicht

Nachrichtenarchiv - 06.12.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Gesundheitsminister der Länder haben sich nicht auf einen gemeinsamen Fahrplan für die Corona-Schutzvorgaben einigen können. Die meisten wollen die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln bis Jahresende oder darüber hinaus verlängern. In Bayern berät das Kabinett heute über ein Ende der Maskenpflicht. Ministerpräsident Söder hat als denkbare Zeitpunkte Mitte Dezember oder den Jahresbeginn genannt, unter der Voraussetzung, dass die Infektionszahlen stabil bleiben. Die aktuelle Fassung der bayerischen Infektionsschutzverordnung läuft am Freitag aus. Während die Bundesländer über eine Maskenpflicht im Nahverkehr entscheiden können, ist für den Fernverkehr der Bund zuständig. Dort gilt die Maskenpflicht bis April kommenden Jahres.

