Bayerisches Kabinett berät über Corona-Strategi

Spahn dringt auf Vertrag mit BionTech

Berlin: Nach den ermutigenden Zwischenergebnissen bei einer Corona-Studie des Mainzer Pharmaunternehmers Biontec dringt Bundesgesundheitsminister Spahn auf einen baldigen Vertrag mit dem Unternehmen. Im ZDF sagte Spahn am Abend, bisher gebe es nur einen Vorvertrag mit Biontec und dessen US-Partner Pfizer. Er könnte als deutscher Gesundheitsminister aber nur schwer erklären, wenn ein in Deutschland entwickelter Impfstoff in anderen Weltregionen schneller verimpft würde als hierzulande. Deshalb mache Berlin Druck bei der EU-Kommission, möglichst bald einen Vertrag zu unterzeichnen, so Spahn. Die Kommission verhandelt schon seit einiger Zeit mit Biontec/Pfizer über einen Rahmenvertrag zur Lieferung des Impfstoffs an die EU-Staaten. Kommissionspräsidentin von der Leyen twitterte am Abend, man werde bald einen Vertrag über 300 Millionen Impfdosen abschließen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2020 06:00 Uhr