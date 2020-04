Bayerisches Kabinett berät über Corona-Lockerungen

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Kabinett berät aktuell über eine langsame Lockerung der Corona-Beschränkungen im Freistaat. Dabei will Ministerpräsident Söder beim Handel wohl auch einen Sonderweg einschlagen. Bereits während der Verhandlungen zwischen Bund und Ländern in Berlin gestern hatte der bayerische Ministepräsident Zweifel an dem Kompromiss angemeldet. Söder sagte, er halte eine Obergrenze von 800 Quadratmeter für die Wiedereröffnung von kleineren Geschäften für zuviel und man werde auch terminlich etwas zeitversetzt vorgehen. Der bayerische Handelsverband forderte dagegen, dass der Freistaat nicht von der bundesweiten Öffnungsregelung ausschert. Grünen-Fraktionschefin Schulze wiederum spricht von einem CSU-Sonderweg der Vereinsamung, der beendet werden müsse. Es brauche eine Kontakt- statt einer Ausgangsbeschränkung, schrieb Schulze auf Twitter. In Bayern darf man zur Zeit nur mit Personen aus dem eigenen Haushalt sowie mit dem Lebenspartner rausgehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 12:00 Uhr