Bayerisches Kabinett berät über Corona-Lage im Freistaat

Nachrichtenarchiv - 26.10.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern weist aktuell die dritthöchste Corona-Inzidenz in ganz Deutschland auf, nach Thüringen und Sachsen. Vor diesem Hintergrund kommt heute das bayerische Kabinett zusammen. Als Gäste mit dabei sind Landräte und Oberbürgermeister aus den derzeit am stärksten von Corona betroffenen Regionen im Südosten Bayerns. Hier liegen die fünf Landkreise mit den bundesweit höchsten Werten - allen voran Mühldorf am Inn mit über 520. Vor allem die Corona-Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen in Bayern sind hoch wie bisher noch nie. In der Altersgruppe sechs bis elf Jahre meldet das Landesamt für Gesundheit einen Inzidenzwert von 415. Für die 12- bis 15-Jährigen liegt der Wert bei 391. Das Kabinett muss nun entscheiden, ob die aktuelle Corona-Verordnung, die noch bis einschließlich Freitag gilt, verlängert werden soll oder ob einzelne Maßnahmen wieder verschärft werden. Im Gespräch ist etwa, die Maskenpflicht am Platz im Schulunterricht wieder einzuführen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2021 09:00 Uhr