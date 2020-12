Bayerisches Kabinett berät morgen über "weitere Maßnahmen"

Nachrichtenarchiv - 05.12.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Weil die Zahl der Corona-Neuinfektionen auch im Freistaat hoch bleibt, erwägt die Staatsregierung um Ministerpräsident Söder offenbar weitere Beschränkungen. Für morgen hat Söder sein Kabinett deshalb kurzfristig zu einer Sondersitzung zusammengerufen. Wie die strikteren Auflagen aussehen, ist noch unklar. Der "Münchner Merkur" berichtet, dass Söder unter anderem ab kommender Woche einen Wechsel- oder Hybridunterricht für Schüler in den höheren Klassen plant, Ausgangssperren sowie strengere Kontaktregeln an Silvester. Der Ministerpräsident hatte in den vergangenen Tagen wiederholt daran gezweifelt, dass die für die Feiertage geplanten Lockerungen in der aktuellen Infektionslage noch gerechtfertigt seien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2020 13:00 Uhr