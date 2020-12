Bayerisches Kabinett berät morgen Mittag über schärfere Corona-Regeln

Nachrichtenarchiv - 05.12.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Weil sich die Corona-Lage in Bayern nicht bessert, hat Ministerpräsident Söder sein Kabinett morgen zu einer Sondersitzung zusammengerufen. Laut Staatskanzlei soll der Ministerrat um 12:00 Uhr zu einer Videokonferenz treffen. Konkret dürfte es um weitere Verschärfungen des Corona-Massnahmen gehen. Zum Beispiel könnte in den Schulen ab kommender Woche Wechselunterricht in den höheren Klassen anberaumt werden soll. Auch eine nächtliche Ausgangssperre soll im Gespräch sein. Heute hat der niederbayerische Landkreis Regen die Marke von 500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten und liegt damit bundesweit and der Spitze. Weiter Hotspots sind Passau, Nürnberg und der Landkreis Freyung-Grafenau.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2020 20:00 Uhr