Bayerisches Kabinett berät mit EU-Kommissionspräsidentin über Europapolitik

Meldungsarchiv - 25.07.2023 14:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Bayreuth: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat als Gast an der heutigen Sitzung des bayerischen Kabinetts in der oberfränkischen Stadt teilgenommen. Großes Thema war die Europapolitik. Danach sagte die Komissionspräsidentin, man habe bei jedem Wortbeitrag gehört und gespürt, dass die großen Themen Europas und der Welt unmittelbare Auswirkungen auf Bayern hätten. Sei es die Ukraine-Krise, die Ernährungskrise oder der Klimawandel, sie alle beträfen auch die bayerischen Regionen. Bayerns Ministerpräsident Söder erklärte im Anschluss, Bayern bekenne sich klar zu Europa, als europäisches Land und Exportland. Der komplette Wohlstand sei mit der EU verbunden. Und ohne sie sei selbst das starke Bayern zwischen den immer stärker werdenden großen nationalen Staaten wie China und den USA relativ hilflos. Von der Leyen und Söder wollen am Nachmittag noch die erste Aufführung der Bayreuther Wagner-Festspiele besuchen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.07.2023 14:15 Uhr