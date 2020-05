Bayerisches Kabinett befasst sich mit Demos gegen Corona-Beschränkungen

Nachrichtenarchiv - 12.05.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Staatsregierung berät am Vormittag über die nächsten Schritte in der Corona-Krise. Zentrales Thema dürfte dabei die Frage sein, wie man mit Demonstrationen gegen Corona-Beschränkungen umgehen soll. Am Wochenende hatten sich unter anderem in München und Nürnberg tausende Menschen zu Protesten versammelt und dabei die Abstands-Vorschriften nicht beachtet. Die Polizei war bewusst nicht eingeschritten, um noch größeres Gedränge zu vermeiden. Innenminister Herrmann kündigte gestern im BR eine stärkere Polizeipräsenz bei den nächsten Demonstartionen an. Nach seinen Worten ist es die Aufgabe der Polizei , sowohl die Versammlungs- und Meinungsfreiheit zu schützen, als auch Bürger vor der Gefährdung durch andere. Inzwischen haben in Sachsen am Abend hunderte Menschen gegen die Corona-Beschränkungen protestiert. In Dresden kamen 150 Menschen zusammen, insgesamt nahmen etwa 850 Personen an den Aktionen teil.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2020 06:00 Uhr