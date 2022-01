Bayerisches Kabinett befasst sich mit Corona-Regeln im Kultur- und Sportbereich

Nachrichtenarchiv - 25.01.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Kabinett will am Vormittag über Lockerungen im Kultur- und Sportbereich beraten. Wie Ministerpräsident Söder nach den gestrigen Bund-Länder-Beratungen angekündigt hat, soll unter Beachtung der 2G-Plus-Regel wieder mehr Publikum zugelassen werden. Söder sprach bei kulturellen Veranstaltungen von einer Auslastung von 50 statt wie bisher 25 Prozent. Als Begründung führte er am Abend in der ARD an, dass man inzwischen auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen der Pandemie beachten müsse. Durch die Omikron-Variante sei die Pandemie inzwischen anders und man müsse sich anpassen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern soll heute darüber beraten werden, wie die Corona-Regeln für Kulturbetriebe entschärft werden können. Gesundheitsminister Lauterbach dagegen stellte noch einmal klar, dass er Lockerungen derzeit kritisch sieht. Im Moment müsse man angesichts der steigenden Fallzahlen hoffen, ohne Verschärfungen auszukommen, so Lauterbach.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.01.2022 05:00 Uhr