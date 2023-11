Bayerisches Innenministerium spricht von weitgehend friedlicher Halloween-Nacht

München: In Bayern ist die Halloween-Nacht nach Behördenangaben weitgehend friedlich verlaufen. Größere Zwischenfälle gab es laut Innenministerium nicht. Die Polizei musste im Zusammenhang mit Halloween mehr als 1.200 Mal ausrücken. In fast der Hälfte der Fälle ging es um Ruhestörungen. Allerdings kam es den Angaben zufolge auch zu Straftaten. So haben Unbekannte im oberbayerischen Markt Schwaben einen Altpapiercontainer und eine Mülltonne angezündet und dadurch einen Schaden von 11.000 Euro verursacht. Einige Kilometer weiter in Poing wurde ein Briefkasten der Post in die Luft gesprengt. Und in Senden im Allgäu rannte ein verkleidetes Kind aus einer Halloween-Gruppe heraus auf die Straße und wurde von einem Auto erfasst. Dabei wurde es leicht verletzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.11.2023 19:45 Uhr