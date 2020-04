Bayerisches Gastgewerbe ruft nach Wiesn-Absage nach Rettungsfonds

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das Bayerische Gastgewerbe hat nach der Entscheidung von Freistaat und Stadt gegen ein Oktoberfest in diesem Jahr einen Rettungsfonds gefordert. Verbandschef Geppert sagte, die Absage sei ein riesiger Verlust, weite Teile der Wirtschaft über München hinaus würden das deutlich spüren. Die Branche brauche einen reduzierten Umsatzsteuersatz nun mehr denn je und außerdem einen Rettungsfonds, zumal viele weitere Feste in Bayern abgesagt wurden - wie heute erst das Gillamoos in Abensberg sowie der Further Drachenstich. Die Wirtschaft der Landeshauptstadt nimmt normalerweise beim Oktoberfest gut 1,2 Milliarden Euro ein, knapp die Hälfte davon die Hotellerie. Ministerpräsident Söder und Münchens OB Reiter hatten am Vormittag erklärt, dass die Wiesn heuer wegen der Ansteckungsgefahr nicht stattfindet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2020 13:00 Uhr