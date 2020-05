Bayerisches Gastgewerbe appelliert an die Politik

Grünen-Mitglieder wollen Tübingens OB Palmer ausPartei ausschließen

Tübingen: In einem offenen Brief fordern mehrere Grünen-Mitglieder, den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer aus der Partei auszuschließen. Seine parteischädigenden Äußerungen zeigten, dass die Grünen längst nicht mehr seine politische Heimat sei, heißt es in dem Schreiben an den baden-württembergischen Landesvorstand. Palmer spalte die Gesellschaft, vereinfache gesellschaftliche Probleme und betreibe Propaganda gegen Schwächere. Die Vorstände müssten alle Möglichkeiten ausschöpfen, diesen, Zitat, "politischen Geisterfahrer" aufzuhalten. Hintergrund sind die jüngsten Aussagen des Politikers in der Corona-Krise. Er hatte wörtlich gesagt: "Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären." Nach Protesten entschuldigte sich Palmer und sagte, er habe sich missverständlich oder forsch ausgedrückt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2020 15:00 Uhr