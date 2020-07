Bayerisches Finanzministerium bestätigt Reise-Auflagen für Beamte

Nachrichtenarchiv - 25.07.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Finanzministerium macht den Beamten im Freistaat coronabedingt klare Urlaubsauflagen. Eine Sprecherin bestätigte dem BR entsprechende Medienberichte. Demnach müssen Beamte, die in ein Corona-Risikogebiet reisen, für die anschließende Quarantäne unbezahlten Sonderurlaub nehmen - sofern sie nicht von zuhause arbeiten können. Wer sich weigert, muss mit einem Disziplinarverfahren rechnen. Der bayerische Beamtenbund zeigte Verständnis und erklärte, Beamte hätten nun mal eine besondere Stellung. Auch in anderen Bundesländern drohen Staatsbediensteten bei Reisen in Risikogebiete Konsequenzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2020 20:00 Uhr