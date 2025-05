Bayerischer Wirtschaftsverband will Feiertage streichen

München: Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft spricht sich dafür aus, kirchliche Feiertage zu streichen. Verbandspräsident Hatz sagte der Bild-Zeitung, man brauche mehr Arbeit und weniger Feiertage. Und Geschäftsführer Brossart ergänzte, seine Kollegen aus Frankreich oder Italien seien regelmäßig verblüfft, dass es in Deutschland einen Ostermontag, Pfingstmontag und zweiten Weihnachtsfeiertag gebe. Einen dieser Feiertage zu streichen, würde der Wirtschaft viel bringen, die Arbeitnehmer aber nicht zu stark belasten, so Brossart. Laut OECD hat Deutschland weltweit tatsächlich die kürzesen Jahresarbeitszeiten, nämlich durchschnittlich 1.343. Das sind fast 190 weniger als in der Schweiz und sogar fast 400 weniger als in Italien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2025 07:00 Uhr