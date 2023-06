Bayerischer Wald beklagt hohen Borkenkäferbefall

Meldungsarchiv - 02.06.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Regen: In den Wäldern des Nationalparks Bayerischer Wald gibt es erneut einen großen Borkenkäferbefall. Nach Angaben der Nationalparkverwaltung hat sich der Käfer stark verbreitet - trotz des kühlen und regnerischen Frühjahrs. Der Schädling legt seine Larven vor allem unter der Rinde von Fichten ab und bringt die Bäume damit zum Absterben. In einem Bereich des Nationalparks gibt es schon jetzt einen so hohen Befall wie im kompletten Vorjahr. Laut Nationalparkverwaltung laufen die Baumfällarbeiten derzeit auf Hochtouren.

