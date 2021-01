Bayerischer Verwaltungsgerichtshof macht den Weg für Corna-Demo am Abend in München frei

Nachrichtenarchiv - 31.01.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat den Weg für eine Demonstration gegen die Corona-Politik teilweise frei gemacht, die am späten Abend in der Landeshauptstadt stattfinden soll. Die Versammlung an einem festen Ort dürfe auch über die Ausgangssperre hinaus stattfinden, urteilten die Richter. Die Teilnehmerzahl müsse aber auf 300 begrenzt bleiben. Der geplante Umzug darf laut Verwaltungsgerichtshof nicht stattfinden, das sei infektionsschutzrechtlich nicht zu vertreten. Die Veranstalter hatten für die bis 22:15 Uhr dauernde Demonstration zunächst 500 Teilnehmer angemeldet. Das Münchner Kreisverwaltungsreferat hatte dies teilweise untersagt und von der ersten gerichtlichen Instanz Recht bekommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2021 17:00 Uhr