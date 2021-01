Bayerischer Verwaltungsgerichtshof kippt Alkoholverbot im öffentlichen Raum

Nachrichtenarchiv - 19.01.2021 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat das bayernweite Alkoholverbot im öffentlichen Raum vorläufig außer Vollzug gesetzt. Das Gericht gab damit dem Eilantrag einer Privatperson aus Regensburg statt. Zur Begründung hieß es, dass nach § 28a des Infektionsschutzgesetzes Alkoholverbote nur an bestimmten öffentlichen Plätzen vorgesehen sind. Ein Alkoholverbot für die gesamte Fläche des Freistaats überschreitet den Richtern zufolge die Verordnungsermächtigung des Bundesgesetzgebers. Die Entscheidung des Senats gilt ab sofort bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache, so das Gericht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.01.2021 13:45 Uhr