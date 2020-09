Bayerischer Verwaltungsgerichtshof kassiert Grill- und Alkoholverbot

Nachrichtenarchiv - 02.09.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern ist das im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen verbotene Grillen auf öffentlichen Plätzen und in Anlagen wieder erlaubt. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die bisherige Regelung wegen Unverhältnismäßigkeit außer Vollzug gesetzt. Außerdem hat der Verwaltungsgerichtshof das von der Stadt München verhängte, pauschale nächtliche Alkoholverbot gekippt. Eine Beschränkung auf stark frequentierte Örtlichkeiten sei aber möglich. München will das Verbot nun auf Party-Hotspots wie Gärtnerplatz und Isarauen beschränken.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.09.2020 03:00 Uhr