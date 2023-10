Bayerischer Verwaltungsgerichtshof erlaubt Pro-Palästina-Kundgebung

München: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat eine Pro-Palästina-Kundgebung auf dem Münchner Marienplatz heute Abend erlaubt. Damit setzte er ein Versammlungsverbot der Stadt außer Vollzug. Die Kundgebung mit dem Titel "Menschenrechte und Völkerrecht auch für Palästina" kann damit stattfinden. Das Gericht gab dem Eilantrag des Veranstalters statt. Zur Begründung hieß es, die Gefahrenprognose rechtfertige kein Versammlungsverbot. Zwar sei es bei anderen Versammlungen zu Volksverhetzung und Billigung von Straftaten gekommen. In München habe es aber bereits Versammlungen mit nur geringen Störungen gegeben, so der Verwaltungsgerichtshof. Die Landeshauptstadt hat demnach nicht ausreichend geprüft, ob anstelle eines Verbots nicht auch Auflagen für die Versammlung in Betracht gekommen wären.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2023 20:00 Uhr