Bayerischer Verfassungsorden geht an Holocaust-Überlebenden Naor

München: Der jüdische Holocaust-Überlebende Abba Naor ist mit dem Bayerischen Verfassungsorden in Gold ausgezeichnet worden. Überreicht wurde er von Landtagspräsidentin Aigner im Maximilianeum. Der 93 Jahre alte Naor wurde als einer der letzten Zeitzeugen für seine Versöhnungsbemühungen und das Gedenken an den Holocaust geehrt. Zur Nazizeit war er in mehreren Konzentrationslagern eingesperrt.

