Bayerischer Verfassungsgerichtshof weist Klage gegen Polizeiaufgabengesetz ab

Kurzmeldung ein/ausklappen Aiwanger kritisiert Kurs der Bundesregierung

München: Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hat in seiner Regierungserklärung die Politik der Bundesregierung scharf kritisiert, insbesondere das Energie-Effizienz-Gesetz. Aiwanger sprach im Landtag von einem schweren Fehler und einer ideologisch motivierten Deindustrialisierungspolitik. Der Freie-Wähler-Chef lobte gleichzeitig die Stabilität der bayerischen Wirtschaft. In ihrer Erwiderung thematisierte Grünen-Fraktionschefin Schulze die Attacken Aiwangers gegen die Bundesregierung, die er bei einer Demonstration gegen das Heizungsgesetz am Wochenende geäußert hatte. Aiwanger sei selbst Teil der parlamentarischen Demokratie, draußen wiegele er die Menschen dagegen auf. Seine Aussagen seien Ausdruck von Rechtspopulismus und eine Schande für unser Land. Sie forderte Ministerpräsident Söder auf, Aiwanger deshalb aus seinem Amt zu entlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2023 16:00 Uhr