Bayerischer Städtetag sendet eindringlichen Hilferuf an Bund und Freistaat

München: Der Bayerische Städtetag bereitet die Bürger angesichts immer größerer Geldsorgen auf Engpässe in den Kommunen vor. Sein Vorsitzender Pannermayr mahnt zusätzliches Geld vom Bund und dem Freistaat an. Andernfalls müssten Städte und Gemeinden dringende Investitionen in Kitas und Schulen, in die Energieversorgung oder Straßen und öffentlichen Nahverkehr verschieben oder streichen. Dem Städtetags-Präsidenten zufolge treten die Steuereinnahmen der Kommunen auf der Stelle, während die Ausgaben massiv steigen. Überall im Freistaat kommen demnach Rathäuser im nächsten Jahr in die Situation, dass sie Haushalte nicht mehr ausgleichen können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2024 18:00 Uhr