Bayerischer Sonderweg bei Impfpflicht sorgt für Diskussionen

Nachrichtenarchiv - 08.02.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die in Bayern geplante Aussetzung der Impfpflicht im Gesundheitswesen sorgt für Diskussionen. Im BR sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Waldmann, sie habe kein Verständnis dafür. Die CSU habe die Impfpflicht im Bundestag und Bundesrat mitbeschlossen und wolle jetzt von den eigenen Beschlüssen nichts mehr wissen. Der FDP-Gesundheitspolitiker Ullmann sprach in der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" von einer "egozentrischen Weigerung". Söders Kehrtwende sei ein PR-Trick. Verständnis hingegen kam vom Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz Brysch. Er verwies auf mögliche Probleme bei der Patientenversorgung, weil zu viele Beschäftigte ungeimpft seien. Darum halte er aktuell nichts von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, so Brysch. Allerdings kritisierte er ebenfalls den bayerischen Sonderweg und forderte eine bundesweite Lösung.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.02.2022 09:45 Uhr