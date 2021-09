Bayerischer Schulleitungsverband kritisiert hohen Verwaltungsaufwand bei Pool-Tests an Schulen

München: Schulleiter in Bayern haben offenbar Bedenken, was die Einführung der sogenannten Corona-Pool-Tests an Grund- und Förderschulen angeht. Das hat die Vorsitzende des bayerischen Schulleitungsverbands, Mischko, in einem Brief an Kultusminister Piazolo deutlich gemacht. Vor allem der hohe bürokratische Aufwand würde den Erfolg des Projektes gefährden. Mischko warf dem Minister vor, dass sich Schulleitungen in einer vollkommen unrealistischen und unnötigen Terminsetzung in einen medizinischen Bereich einzuarbeiten hätten. Auch sehe sie keine Notwendigkeit, da in den Schulen noch genügend Selbsttests für viele Wochen eingelagert seien. Zudem würden viele Eltern den Lolli-Tests skeptisch gegenüberstehen. Das Kultusministerium hatte angekündigt, dass die Pooltests, die in Laboren ausgewertet werden, ab morgen für mehr Sicherheit sorgen sollten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.09.2021 19:30 Uhr