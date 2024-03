Bayerischer Oberster Rechnungshof kritisiert Haushaltspolitik der Staatsregierung

München: Der Bayerische Oberste Rechnungshof kritisiert die Haushaltspolitik der Staatsregierung deutlich. In seinem Jahresbericht, der morgen vorgestellt werden soll und der der Deutschen Presseagentur bereits vorliegt, bemängeln die Prüfer vor allem, dass die Regierung aus ihrer Sicht zu viel Geld aus den Rücklagen des Freistaats nimmt. Im Sinne einer nachhaltigen Finanzpolitik sollten sich geplante Ausgaben wieder verstärkt an geplanten Einnahmen orientieren, ohne eine Entnahme aus der Rücklage vorzusehen, heißt es in dem Bericht. Außerdem stört sich der Rechnungshof daran, dass die Corona-Schulden nicht schnell genug zurückgezahlt werden. So werde die Schuldentilgung im entsprechenden Sonderfonds nach derzeitigen Planungen geringer ausfallen als gesetzlich festgelegt. Der ORH mahnt daher, sich an die Vorgaben zu halten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2024 12:00 Uhr