Bayerischer Ministerpräsident fordert Ende der Corona-Quarantäne

Nachrichtenarchiv - 17.09.2022 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat eine Lockerung der Quarantäne-Regeln für Corona-Infizierte gefordert. Dem "Münchner Merkur" sagte er, wer krank sei, müsse zwar zu Hause bleiben. Wer aber keine Symptome habe, der solle mit Maske arbeiten dürfen. Der Bundesrat hatte gestern dem neuen Infektionsschutzgesetz zugestimmt. Corona-Infizierte sollen sich demnach weiter fünf Tage in häusliche Isolation begeben und können sich dann freitesten. Nach der neuen Gesetzeslage entfällt in mehreren Bundesländern die zusätzliche Testpflicht für Kinder. Erhalten bleibt eine Maskenpflicht im Fernverkehr, in Altenheimen und Gesundheitseinrichtungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2022 06:15 Uhr