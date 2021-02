Bayerischer Landtag will über Ausgangssperre beraten

Nachrichtenarchiv - 09.02.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Vor den Bund-Länder-Beratungen über die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus debattiert heute der bayerische Landtag über die bayernweit geltende Sperrstunde. In einer Aktuellen Stunde will die FDP den Druck auf Ministerpräsident Söder erhöhen, den Lockdown in Bayern zu lockern. Insbesondere droht die Oppositionsfraktion mit einer Klage gegen die nächtliche Ausgangssperre, sollte die Staatsregierung diese über das Wochenende hinaus verlängern wollen. In Baden-Württemberg hatte der Verwaltungsgerichtshof gestern entschieden, dass die Ausgangssperre angesichts sinkender Infektionszahlen nicht mehr zu begründen sei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.02.2021 03:00 Uhr