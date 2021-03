Bayerischer Landtag will Haushalt endgültig beschließen

Saarland beendet Lockdown mit Teststrategie

Saarbrücken: Nach Ostern steigt das Saarland aus dem Corona-Lockdown aus. Unmittelbar nach den Feiertagen am 6. April sollen unter anderem Kinos, Fitnessstudios und die Außengastronomie wieder öffnen. Der saarländische Ministerpräsident, Hans, sagte, Besucher müssten einen tagesaktueller negativer Corona-Test vorlegen. Der CDU-Politiker spricht von einem derzeit moderaten Infektionsgeschehen in dem Bundesland an der Grenze zu Frankreich. Das Saarland hat laut Robert-Koch-Institut derzeit eine Sieben-Tage-Inzidenz von 66. In Bayern liegt sie aktuell bei rund 114. - Auch Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger spricht sich dafür aus, dass Bürger mit negativem Corona-Test bisher geschlossene Einrichtungen nutzen können. In bayerischen Modellkommunen soll im April ein negativer Test als Eintrittskarte für etwa Biergärten oder Theater ausprobiert werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.03.2021 09:45 Uhr