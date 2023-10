Bayerischer Landtag wählt erneut Ilse Aigner zur Präsidentin

München: Drei Wochen nach der Wahl ist am Nachmittag zum ersten Mal der neue Landtag zusammengekommen. Auf der konstituierenden Sitzung wurde Ilse Aigner erneut zur Präsidentin gewählt. Die CSU-Politikerin erhielt 164 von insgesamt 200 Stimmen. Zu ihren Stellvertretern wurden Tobias Reiß von der CSU und Alexander Hold von den Freien Wählern gewähnt. Der Kandidat der AfD, Matthias Vogler, scheiterte bei de Abstimmung. Zuvor hatte Ilse Aigner für eine handlungsorientierte Politik geworben, die ganz konkrete Lösungen für die Probleme der Menschen liefert. Der Wahlkampf müsse vorbei sein. Aigner kündigte unter anderem an, bei einem Fehlverhalten einzelner Abgeordneter Bußgelder zu verhängen. Eröffnet worden war die Sitzung von Alterspräsident Knoblach, der in seiner Rede vor einer Spaltung des Landes warnte. Immer wieder erwähnt wurde im Landtag die Verhaftung des AfD-Politikers Halemba von heute Früh. Seine Fraktion bezeichnete das Vorgehen als einen Skandal. Dem 22-jährigen wird unter anderem Volksverhetzung vorgeworfen.

