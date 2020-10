Bayerischer Landtag tagt wegen Corona nur mit halber Personalstärke

Nachrichtenarchiv - 03.10.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Bayerische Landtag wird wegen Corona nächste Woche nun doch nicht wieder in voller Besetzung debattieren. Das hat der Ältestenrat in einer Videokonferenz beschlossen. Hintergrund sind die hohen Infektionszahlen in der Landeshauptstadt. Demnach dürfen zu der Sitzung am kommenden Donnerstag nur die Hälfte der Abgeordneten ins Maximilianeum kommen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.10.2020 03:00 Uhr