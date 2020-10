Bayerischer Landtag tagt wegen Corona nur mit halber Personalstärke

Trump ist nach Corona-Infektion mit leichten Symptomen in Quarantäne

Washington: US-Präsident Trump und seine Frau Melania befinden sich wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne. Trumps Stabschef Meadows sagte, der 74-jährige habe leichte Symptome, sei aber guter Dinge. Das hat auch die First Lady, die sich ebenfalls angesteckt hat, später bestätigt. Nach Angaben des Weißen Hauses sollen nun alle Kontaktpersonen des Präsidenten ausfindig gemacht werden. Vizepräsident Pence, der bei einer schweren Erkrankung Trumps die Regierungsgeschäfte übernehmen würde, ist bereits negativ getestet. Die Ansteckung Trumps hat die Wahlkampagne zum Erliegen gebracht. Alle Auftritte in den nächsten Tagen wurden abgesagt. - In den USA sind inzwischen mehr als 207.000 Menschen an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben; über sieben Millionen Infektionen wurden bestätigt, die mit Abstand höchsten Zahlen weltweit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2020 21:00 Uhr