Bayerischer Landtag stimmt über die Wiederwahl Söders zum Ministerpräsidenten ab

München: CSU-Chef Söder stellt sich im Bayerischen Landtag zur Stunde als Ministerpräsident zur Wiederwahl. Das Ergebnis gilt als sicher, da das Regierungsbündnis aus CSU und Freien Wählern eine stabile Mehrheit im Landtag hat. Bei der Aussprache über seine Kandidatur übte die AfD-Fraktionsvorsitzende Ebner-Steiner scharfe Kritik an der Staatsregierung. Besonders hart ging sie mit dem Kurs in der Migrations- und Wirtschaftspolitik ins Gericht. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Streibl, konterte, die Landtagswahl habe den Willen der Wähler nach einer bürgerlichen und stabilen Regierung abgebildet. Mit Söder wisse man den Freistaat in guten Händen. Den erfolgreichen Weg der letzten fünf Jahre, so Streibl, würden die Freien Wähler mit der CSU weitergehen. Für die Grünen forderte deren Fraktionschefin, Schulze, Bayern müsse besser werden. Den Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wähler nannte sie ambitions- und mutlos. Die Grünen, so Schulze, verstünden sich in den kommenden fünf Jahren als Impulsgeber.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.10.2023 10:45 Uhr