Bayerischer Landtag stimmt erstmals über Corona-Maßnahmen ab

Tausende Polen protestieren gegen Abtreibungsverbot

Warschau: In mehreren polnischen Städten sind erneut Tausende Menschen gegen eine Verschärfung des Abtreibungsverbots auf die Straße gegangen. Es war der siebte Protesttag in Folge seit der umstrittenen Entscheidung des Verfassungsgerichts, wonach Frauen auch dann nicht abtreiben dürfen, wenn ihr Kind schwere Fehlbildungen hat. In Polens drittgrößter Stadt Lodz zogen mehr als 20 000 überwiegend junge Menschen durch die Innenstadt. Auch im Zentrum der Hauptstadt Warschau versammelten sich am Abend viele Menschen. Die Organisation Allpolnischer Frauenstreik, die bei den Protesten federführend ist, hatte für heute zu einem Streik aufgerufen. In vielen Städten blieben in den Verwaltungen, Universitäten und vielen privaten Firmen die Beschäftigten der Arbeit fern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2020 23:00 Uhr