Bayerischer Landtag gedenkt Opfer des Nationalsozialismus

Würzburg: Der Bayerische Landtag hat an die Opfer des Nationalsozialmus erinnert. Zum Holocaust-Gedenktag des Landtags gab es eine kleine Veranstaltung auf dem Platz vor dem Würzburger Hauptbahnhof - Corona-bedingt ohne Gäste und ohne Publikum. Dort erinnert ein Mahnmal an die Deportationszüge in die Konzentrationslager. Landtagspräsidentin Aigner sagte, dieser Ort zeige wie unter einem Brennglas, wie Menschen in jedem Winkel Deutschlands und Europas heimgesucht und der Vernichtung zugeführt worden seien. Einen Schlussstrich unter die Geschichte wie ihn manche forderten, könne und dürfe es nicht geben, so Aigner. Hintergrund des Gedenktages ist die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 76 Jahren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.01.2021 10:45 Uhr