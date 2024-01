Bayerischer Landtag gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

München: Mit einem gemeinsamen Gedenkakt haben der Bayerische Landtag und die Stiftung Bayerische Gedenkstätten an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Die Veranstaltung stand in diesem Jahr auch im Zeichen der wachsenden Gefahr von rechts. Landtagspräsidentin Aigner sagte, mit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober habe uns das "Nie Wieder" eingeholt. Wer gezielt Juden töte, der trete das Erbe der Nazis an. Aigner verurteilte ein erdrückendes Maß an Antisemitismus, der sich neu entwickle. Sie betonte, wer Teil unseres Landes sein wolle, müsse Teil unseres Kampfes gegen Antisemitismus sein. Zudem sei der Kampf gegen Diskriminierung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Aigner würdigte dabei auch den Protest hunderttausender Menschen gegen die Gefahr von rechts. Am Nachmittag wollen sich CSU, Freie Wähler, SPD und Grüne mit einem gemeinsamen Antrag klar gegen die AfD positionieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2024 11:00 Uhr