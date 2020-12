Bayerischer Landtag entscheidet über neue Corona-Schutzmaßnahmen

Nachrichtenarchiv - 08.12.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Einen Tag vor dem geplanten Inkrafttreten der neuen Anti-Corona-Schutzmaßnahmen ist der Bayerische Landtag zusammengekommen, um über die Pläne der Staatsregierung abzustimmen. Der zehn Punkte umfassende Plan soll ab Morgen gelten und zunächst bis zum 5. Januar durch ein Bündel von Beschränkungen die Ansteckungsrisiken eindämmen. Die neuen Auflagen der Corona-Politik in Bayern stehen laut Ministerpräsident Söder unter dem Motto "daheim bleiben". Der Landtag in Thüringen hatte sich vor kurzem dafür ausgesprochen, die eigentlich an Weihnachten gelockerten Kontaktbeschränkungen nicht zu gewähren. Die Thüringer sollen Weihnachten und Silvester nur im engsten Familienkreis feiern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2020 14:00 Uhr