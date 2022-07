Bayerischer Landtag beschließt neues Hochschulgesetz

In Italien bleibt A4 zwischen Venedig und Triest wegen Waldbränden gesperrt

Rom: In Italien kämpfen Feuerwehrleute weiter gegen lodernde Waldbrände. Zwischen Venedig und Triest sind Löschflugzeuge im Einsatz. Wegen der Brände ist die Autobahn A4 in der Region gesperrt. In der Toskana explodierten bei Feuern in der Nähe von Lucca mehrere Gastanks. Auch dort sind Löschflugzeuge unterwegs. An der südfranzösischen Atlantikküste breiten sich die Flammen südlich von Bordeaux nicht weiter aus. Es ist aber noch unklar, wann die evakuierten Bewohner wieder zurück in ihre Häuser können. Portugal, Spanien und Griechenland melden keine Entspannung beim Kampf gegen Waldbrände.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.07.2022 13:15 Uhr