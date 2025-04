Bayerischer Landtag beschließt Nachtragshaushalt

München: Der Freistaat Bayern gibt in diesem Jahr so viel Geld aus wie noch nie. Der Landtag hat am Abend mit den Stimmen von CSU und Freien Wählern einen Nachtragshaushalt von fast 77 Milliarden Euro beschlossen. Davon fließt fast jeder siebte Euro in Investitionen. Der Nachtragshaushalt wurde nötig wegen sinkender Steuereinnahmen in der Wirtschaftsflaute und unvorhergesehener Ausgaben. Neue Schulden macht der Freistaat nicht, muss aber Rücklagen antasten. Politiker der Oppositionsparteien warfen der Staatsregierung vor, falsche Prioritäten zu setzen. Redner der AfD kritisierten zum Beispiel zu hohe Ausgaben, etwa zur Finanzierung von Migration.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2025 02:00 Uhr