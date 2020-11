Bayerischer Landtag berät über Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 27.11.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Landtag will heute in einer Sondersitzung über die Verlängerung des Teil-Lockdowns debattieren. Zu Beginn hält Ministerpräsident Söder eine Regierungserklärung. Der CSU-Chef hat sich gestern Abend gegen noch härtere Corona-Beschränkungen ausgesprochen. Im BR-Fernsehen sagte er, er habe den Eindruck, bei vielen Menschen sei die Belastungsgrenze erreicht. Das wolle man nicht überstrapazieren. Er verwies aber auch darauf, dass es mit milderen Maßnahmen länger dauert, bis die Infektionszahlen sinken. Söder appellierte noch einmal an die Menschen, in den Weihnachtsferien auf Reisen zu verzichten. In den letzten 24 Stunden hat das Robert- Koch-Institut 22.800 Neuinfektionen registriert. Damit liegt die Zahl der seit Beginn der Pandemie bekannt gewordenen Fälle in Deutschland über der Marke von einer Million.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2020 06:00 Uhr