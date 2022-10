Bayerischer Landkreistag warnt vor Insolvenz der Kliniken

Bayern nimmt Abschied von Barbara Stamm

Würzburg: Im Kiliansdom findet seit dem Nachmittag die Trauerfeier für die frühere Landtagspräsidentin und Sozialministerin Stamm statt. An dem Staatsakt nehmen unter anderen Ministerpräsident Söder, Landtagspräsidentin Aigner und die frühere Bundestagspräsidentin Süßmuth teil. Söder würdigte die im Alter von 77 Jahren gestorbene Sozialpolitikerin bei seiner Ankunft in Würzburg als "unsere bayerische Queen der Herzen". Stamm habe für die Schwächsten in der Gesellschaft gekämpft. Sie werde unvergessen bleiben. Auch Bischof Jung hob Stamms kämpferische Seite für Bedürftige hervor. Sie habe von ihrer Herkunft her nicht zum Establishment gehört. Dadurch habe sich eine hohe Frustrationstoleranz entwickelt. Hilfe sei nicht möglich weil gesetzlich nicht gedeckt, habe Stamm so nicht gelten lassen. Dann müsse eben das Gesetz geändert werden. Bereits am Vormittag hatten am aufgebahrten Sarg der CSU-Politikerin etwa 800 Menschen Abschied genommen.

