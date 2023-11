Bayerischer Landkreistag für Drosselung des Zuzugs von Migranten

München: Der Präsident des Bayerischen Landkreistags, Karmasin, hat Bund und Länder dazu aufgerufen, sich auf Maßnahmen zur Begrenzung der Zuwanderung zu verständigen. Mit Blick auf das Treffen am Montag sagte Karmasin im BR, nur so könne die aktuelle Migrationskrise bewältigt werden. Nach seinen Worten sind Kommunen und Landkreise deswegen so an der Kapazitätsgrenze, weil die Unterkünfte teils noch mit Geflüchteten belegt seien, die 2015 nach Deutschland gekommen sind. Der Wohnraum sei generell zu knapp und Asylbewerber - die oftmals nicht gut verdienten - täten sich bei der Wohnungssuche noch schwerer als Deutsche. Am Montag berät Kanzler Scholz mit den Ministerpräsidenten über eine stärkere Steuerung der Migration und die Finanzierung der Aufnahme von Flüchtlingen.

