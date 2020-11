Bayerischer Landes-Sportverband verzeichnet hohen Mitgliederschwund

Ministerpräsidenten ringen um einheitliche Linie bei Beschränkungen

Berlin: Die Ministerpräsidenten der Länder wollen heute eine gemeinsame Linie für künftige Corona-Beschränkungen finden. Nachdem auch die unionsgeführten Länder eine Verlängerung des geltenden Teil-Lockdowns bis zum 20. Dezember befürworten, dürfte diese kommen. Ein Entwurf von Berlins Regierendem Bürgermeister Müller sieht außerdem bis Mitte Januar erhebliche Kontaktbeschränkungen vor, lediglich an den Weihnachtstagen sollen sie gelockert werden. Müller ist derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Die Regierungschefs wollen sich noch heute per Schaltkonferenz in strittigen Punkten einigen. So fordert etwa Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig Lockerungen für Regionen mit einem Inzidenzwert von unter 50. Uneins ist man sich auch noch in puncto Silvester. Müller will Böller und Feuerwerke heuer verbieten, die unionsgeführten Länder dagegen bloß auf belebten Plätzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2020 13:00 Uhr