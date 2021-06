Bayerischer Kultursommer soll Ende Juni starten

Nachrichtenarchiv - 10.06.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Mit einem "Kultursommer" genannten Programm will die Staatsregierung den Neustart der Kunst- und Kulturszene im Freistaat unterstützen. Wie Kunstminister Sibler in der Früh dem BR sagte, ist die Auftaktveranstaltung für Ende Juni auf dem Münchner Königsplatz geplant. Anschließend sollen Events in vielen bayerischen Orten folgen, auch an Plätzen, an denen Kultur bisher nicht stattgefunden habe. Details will Sibler am Mittag bekannt geben, die zugehörige Internetseite ist derzeit nicht erreichbar. - Die Ministerpräsidenten der Länder beraten heute bei ihrer regulären Konferenz mit Bundeskanzlerin Merkel zudem, ob und wie Großveranstaltungen mit Publikum bundeseinheitlich wieder zugelassen werden können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2021 08:00 Uhr